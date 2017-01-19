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Волейболисты "Зенита" обыграли "Фридрихсхафен" в матче Лиги чемпионов

Спорт
19 января, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января в Казани
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Фридрихсхафен" со счетом 3-1 в гостевом матче Лиги чемпионов.

"Зенит" одержал третью победу в трех встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января с тем же "Фридрихсхафеном", в Казани.

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