Волейболисты "Зенита" обыграли "Фридрихсхафен" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Фридрихсхафен" со счетом 3-1 в гостевом матче Лиги чемпионов.

"Зенит" одержал третью победу в трех встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января с тем же "Фридрихсхафеном", в Казани.