Баскетболистки российской "Надежды" уступили "Лиллю" в матче Евролиги

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Баскетболистки российской "Надежды" проиграли французскому "Лиллю" со счетом 71:83 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победительниц самой результативной стала Тиффани Митчелл , набравшая 26 очков.

"Надежда" после девяти матчей набрала 16 очков и занимает второе место в группе B, возглавляет турнирную таблицу екатеринбургский УГМК (17 очков). Ранее в среду екатеринбургский УГМК разгромил венгерский "Шопрон" - 82:56.

В следующем матче 25 января баскетболистки оренбургского клуба примут польский "Полковице", УГМК в тот же день также дома сыграет с турецким "Хатаем".