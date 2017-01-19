Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве

Мужская эстафетная гонка во время этапа Кубка мира в Антерсельве в январе 2016 года © EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шестой этап розыгрыша Кубка мира по биатлону стартует в четверг в итальянской Антерсельве. Впервые в сезоне этап пройдет без спринта и гонок преследования, зато во второй раз состоятся индивидуальные гонки для мужчин и женщин, а также масс-старт и эстафеты.

Кубковый этап в итальянском Южном Тироле станет последним перед чемпионатом мира, который стартует 9 февраля в австрийском Хохфильцене. Антерсельва и Хохфильцен расположены примерно на одной высоте в 1000 м над уровнем моря и разделены лишь несколькими сотнями километров горного массива, так что итальянский этап является хорошей возможностью подготовиться к главному старту сезона. В составе сборной России выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев, в женской команде - Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина и Виктория Сливко.

Для тренерского штаба сборной России выступление команды в Антерсельве является одним из решающих факторов для определения состава на чемпионат мира, и традиционно отечественные биатлонисты показывают здесь высокие результаты. В прошлом сезоне, хотя между гонками в Антерсельве и чемпионатом мира в норвежском Холменколлене состоялись еще два североамериканских этапа, в Италии на счету сборной России было четыре победы. Антон Шипулин и Екатерина Юрлова выиграли гонки преследования, а Ольга Подчуфарова - спринт, мужская сборная - эстафету.

Начало - с индивидуальных гонок

В нынешнем сезоне в Антерсельве пройдут индивидуальные гонки, масс-старт и эстафеты. Индивидуальные гонки состоятся лишь во второй раз - после стартового этапа в шведском Эстерсунде в конце ноября. 19 ноября состоится женская гонка на 15 км (16:15 мск), на следующий день в это же время начнется мужская гонка на 20 км. 21 ноября состоится женский масс-старт на 12,5 км (15:30) и мужская эстафета 4х7,5 км (17:15), завершится этап в воскресенье мужским масс-стартом на 15 км (13:00 мск) и женской эстафетой 4х6 км (16:45).

На минувшей неделе в германском Рупольдинге российская сборная завоевала лишь одну медаль - серебро в мужской эстафете. Выиграв спринт и гонку преследования, упрочил свое лидирующее положение в общем зачете француз Мартен Фуркад - 730 очков, у немца Симона Шемпа - 446. Шипулин идет третьим (440 очков). В женском зачете лидирует чешка Габриэла Коукалова - 587 очков, на 19 баллов опережая финку Кайсу Мякяряйнен. Лучшая среди россиянок - Акимова - занимает девятое место (339 очков).

Шанс попасть в сборную на чемпионат мира получат и резервисты, которые выступят на стартующем 23 января в Польше первенстве Европы. Среди них - Светлана Слепцова, Алексей Волков, Дарья Виролайнен, Александр Логинов, Юрий Шопин.

Этап в Антерсельве - один из старейших в биатлонном календаре, первые гонки Кубка мира здесь прошли уже в стартовом сезоне этого соревнования в феврале 1978 года. Триумфаторами стали биатлонисты ГДР - Франк Ульрих выиграл индивидуальную гонку, опередив соперников из СССР Александра Ушакова и Николая Круглова, Клаус Зиберт - спринт, а сборная Восточной Германии - эстафету. К слову, а 1978 году вскоре после этапа в Антерсельве состоялся чемпионат мира в Хохфильцене.

Пять раз Антерсельва принимала чемпионат мира по биатлону, здесь же пройдет этот турнир в 2020 году. Последнее мировое первенство здесь состоялось 10 лет назад, на счету сборной России - одна золотая медаль в мужской эстафете, которую принесли Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко и Николай Круглов-младший.