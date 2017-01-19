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Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца Айвела

Спорт
19 января, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
В активе 28-летнего российского бойца смешанного стиля по прозвищу "Уральский Халк" восемь побед и ни одного поражения
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Российский боец Иван Штырков (слева) перед началом поединка в тяжелом весе против бразильца Антонио Силвы

Российский боец Иван Штырков (слева) перед началом поединка в тяжелом весе против бразильца Антонио Силвы

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков 18 февраля проведет поединок в Челябинске против известного голландца Гилберта Айвела. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов.

"Поединок пройдет 18 февраля в Челябинске", - сказал Титов.

В своем последнем поединке Штырков по прозвищу "Уральский Халк" техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио "Бигфута" Силву. Всего в активе 28-летнего россиянина восемь побед и ни одного поражения.

Айвел является известным кикбоксером и бойцом ММА. 40-летний представитель Нидерландов имеет в своем активе 39 побед и 16 поражений в ММА.

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