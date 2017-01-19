Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца Айвела

Российский боец Иван Штырков (слева) перед началом поединка в тяжелом весе против бразильца Антонио Силвы © Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков 18 февраля проведет поединок в Челябинске против известного голландца Гилберта Айвела. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании "РМК Боксинг промоушнз" Алексей Титов.

"Поединок пройдет 18 февраля в Челябинске", - сказал Титов.

В своем последнем поединке Штырков по прозвищу "Уральский Халк" техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио "Бигфута" Силву. Всего в активе 28-летнего россиянина восемь побед и ни одного поражения.

Айвел является известным кикбоксером и бойцом ММА. 40-летний представитель Нидерландов имеет в своем активе 39 побед и 16 поражений в ММА.