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Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в Уфе

Спорт
19 января, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в формате "Запад" против "Востока"
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Игрок национальной женской сборной России по хоккею на льду Людмила Белякова (справа) на церемонии награждения в Министерствое спорта РФ

Игрок национальной женской сборной России по хоккею на льду Людмила Белякова (справа) на церемонии награждения в Министерствое спорта РФ

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) состоится в четверг в рамках Недели звезд хоккея, которая в эти дни проходит в Уфе.

Матч звезд ЖХЛ пройдет в формате "Запад" против "Востока". Командой Запада будет руководить главный тренер действующего чемпиона лиги - подмосковного "Торнадо" и сборной России Алексей Чистяков, а Денис Афиногенов, возглавляющий уфимскую "Агидель", займет место на тренерской скамье команды Востока. В заявке каждой команды будут находиться по 17 хоккеисток - два вратаря и 15 полевых игроков. В матче примут участие лучшие бомбардиры текущего сезона ЖХЛ и лидеры сборной России Людмила Белякова, Анна Шохина и Ольга Сосина.

Вызов на Матч звезд получили шесть легионеров ЖХЛ - представительницы Венгрии Францишка Кишш-Шимон (СКИФ), Александра Хусак ("Арктик-Университет") и Фанни Гашпраич ("Агидель"), словачка Николь Чупкова ("Агидель"), чешка Алена Поленска ("Динамо", Санкт-Петербург), а также Каролина Рантамяки (СКИФ) из Финляндии.

Главный тренер женской молодежной сборной России (до 18 лет) Евгений Бобарико, чья команда стала обладателем бронзовых наград чемпионата мира 2017 года, отметил, что такие матчи служат для популяризации женского хоккея в стране. "Конечно, буду следить за этим матчем. Он как раз послужит роль в популяризации хоккея среди девочек. Чем больше его будут показывать и чем больше о нем будут говорить, тем лучше", - отметил специалист в беседе с ТАСС.

ЖХЛ была создана в России под эгидой министерства спорта, Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в июне 2015 года. Ранее существовал чемпионат России среди женских команд.

Неделя звезд хоккея открылась 15 января матчем за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 21 января пройдет мастер-шоу игроков КХЛ, включающее различные конкурсы. Неделя звезд хоккея завершится 22 января "Турниром четырех команд", которые представят четыре дивизиона КХЛ. В каждой из "звездных" сборных выступят по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч, команды будут соперничать в формате "4 на 4", в случае дополнительного времени - "3 на 3".

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