Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмы

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов пропустит минимум две недели из-за травмы паха. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Варламов не будет играть неделю до и после звездного уик-энда", - сказал тренер "Колорадо" Джаред Беднар.
Российский хоккеист получил травму накануне в домашней игре против "Чикаго" (4:6).
Отмечается, что из фарм-клуба был вызван 21-летний голкипер Спенсер Мартин. Ранее Варламов по этой же причине пропустил 10 матчей "Колорадо" в декабре и январе.
"Колорадо" замыкает турнирную таблицу Западной конференции, имея 27 очков после 42 матчей текущего регулярного чемпионата.