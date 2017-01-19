"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Реал" уступил "Сельте" со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
В составе победителей голы забили Яго Аспас (64-я минута) и Хонни Кастро (70). За "Реал" отличился Марсело (69).
Ответная встреча состоится 25 января на домашнем стадионе "Сельты" "Балаидос"в Виго.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу является "Барселона", побеждавшая в турнире 28 раз. На счету "Реала" 19 трофеев.