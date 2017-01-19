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ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
19 января, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Встреча 18-го тура Евролиги пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск
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Игроки БК "Бамберг" Дариус Миллер и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги

Игроки БК "Бамберг" Дариус Миллер и ЦСКА Милош Теодосич (слева направо) в матче Евролиги

©  Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. ЦСКА сыграет с германским "Бамбергом" в матче 18-го тура баскетбольной Евролиги. Соперник армейцев ведет борьбу за выход в четвертьфинал, одержав семь побед при 10 поражениях.

Неделю назад ЦСКА сумел прервать серию неудач, разгромив итальянский "Милан" (101:64) и продолжая возглавлять турнирную таблицу. ЦСКА выиграл 13 матчей, на одну победу опережая ближайших конкурентов - испанский "Реал" и греческий "Олимпиакос". "Бамберг" неделю назад также играл в России, уступив в Казани местному УНИКСу - 58:63. Эта неудача осложнила турнирное положение германского клуба - от заветной восьмой строчки они отстают уже на две победы.

1 декабря ЦСКА одержал над "Бамбергом" непростую победу со счетом 90:88, на тот момент соперник находился на самом дне турнирной таблицы, однако сумел поправить свое положение. "Бамберг" - восьмикратный чемпион Германии, выигравший два последних национальных первенства, однако в Евролиге команда дальше стадии "топ-16" не пробивалась.

Главным тренером "Бамберга" является 48-летний итальянец Андреа Тринкьери, который ранее работал в УНИКСе и сборной Греции. По его словам, после неудачной предыдущей игры команда должна с уважением относиться к любому сопернику, не говоря уже о лучшем клубе Европы. К тому же в составе ЦСКА выступает лучший баскетболист Европы - такой титул по версии итальянского издания La Gazzetta Dello Sport на днях получил сербский разыгрывающий Милош Теодосич. Самым ценным игроком турнира Теодосича считают и тренеры клубов, выступающих в этом турнире.

Димитрис Итудис считает "Бамберг" амбициозной и "умной" командой с хорошей клубной организацией и достойным подбором игроков. Как считает греческий тренер ЦСКА, "Бамберг" нельзя назвать средней командой, учитывая, что она уже не раз побеждала соперников высокого уровня.

Матч ЦСКА - "Бамберг" пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск. В пятницу матч 18-го тура проведет УНИКС - в гостях с турецкой "Дарюшшафакой".

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