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СКА установил рекорд чемпионата КХЛ по количеству голов за один сезон

Спорт
19 января, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
В матче против "Йокерита" команда из Петербурга забросила 216-ю шайбу команды в текущем чемпионате КХЛ
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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голов, забитых по ходу одного регулярного чемпионата.

Нападающий СКА Илья Ковальчук на 6-й минуте матча против финского "Йокерита" открыл счет в матче, а на 12-й удвоил преимущество петербуржцев, забросив 216-ю шайбу команды в текущем регулярном чемпионате.

Прежний рекорд принадлежал "Салавату Юлаеву", который за сезон-2009/10 забросил 215 шайб. Уфимцам для этого потребовалось провести на пять игр больше.

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