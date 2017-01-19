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Шахматный фестиваль Moscow Open пройдет в РГСУ с 26 января по 6 февраля

Спорт
19 января, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Отмечается, что нынешний фестиваль соберет порядка 1500 участников из более чем 35 стран мира
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Крупнейший в Европе международный шахматный фестиваль Moscow Open - 2017 пройдет с 26 января по 6 февраля в Российском государственном социальном университете. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что нынешний фестиваль соберет порядка 1500 участников из более чем 35 стран мира. В программу турнира войдут восемь различных соревнований, среди которых этапы Кубка России. После завершения основных турниров в заключительный день состоится Кубок РГСУ по блицу.

Во время турнира будут проводиться семинары Международной шахматной федерации (FIDE) для судей, тренеров, учителей общеобразовательных учреждений.

Среди почетных гостей фестиваля значатся мэр Москвы Сергей Собянин, чемпион мира по блицу Сергей Карякин, вице- премьер РФ Аркадий Дворкович и президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

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