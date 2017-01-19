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Хоккеистка Белякова вернулась на родину из НХЛ из-за недостаточного развития лиги

Спорт
19 января, 20:51 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Спортсменка стала победителем Матча звезд Женской хоккейной лиги в составе команды Запада в рамках Недели хоккея в Уфе
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Людмила Белякова

Людмила Белякова

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард клуба "Торнадо" Людмила Белякова вернулась на родину из женской Национальной хоккейной лиги по причине недостаточного развития заокеанской лиги. Об этом она рассказала журналистам.

Она стала первой россиянкой, подписавшей контракт с клубом женской НХЛ, - "Нью-Йорк Риветерс". За команду она провела 15 матчей в чемпионате и две - в плей-офф, набрав по итогам прошлого сезона 11 очков (6 шайб + 5 передач). Белякова является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2015) и чемпионкой Универсиады-2015.

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"Пока лига еще не очень развита, всего четыре команды, две тренировки в неделю для меня очень мало, - сказала Белякова. - Приходится самой где-то искать тренеров. В какой-то степени я из-за этого и вернулась, плюс в лиге есть свои финансовые проблемы".

Белякова стала победителем Матча звезд Женской хоккейной лиги в составе команды Запада в рамках Недели хоккея в Уфе. "Получился непростой матч, но приятно, что мы победили, что много болельщиков было на игре, как на матчах КХЛ. Спасибо организаторам, было немало приятных сюрпризов, даже можно вспомнить, как нас в аэропорту встретили, забрали все баулы, такое не бывает в женском хоккее. Мне было привычно играть при таком стечении болельщиков, когда мы играем с Америкой и Канадой, столько народу собирается, но я на трибуны не обращаю внимания, так как я в игре", - сказала она.

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Хоккеистка отметила, что не прочь сыграть с мужчинами, если организаторы Матча звезд захотят отобрать ряд игроков из ЖХЛ для участия в звездном уикенде Континентальной хоккейной лиги. "Конечно, было бы интересно сыграть. Я до 20 лет играла с парнями, с мужчинами тренируюсь. Было бы также интересно участвовать в конкурсах, учитывая, что у нас сейчас была только игра", - подчеркнула она.

Уровень ЖХЛ, в целом, растет, отметила Белякова. "Девочки подтянулись, побольше стало молодежи. Уровень растет, но хотелось, чтобы больше девочек приходило и играло в хоккей", - сказала она.

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