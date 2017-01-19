МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА не будет препятствовать участию своих баскетболистов в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

От ЦСКА в Матче звезд примут участие четыре игрока. Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич сыграют за команду "Звезды России", а Милош Теодосич и Нандо Де Коло за команду "Звезд мира".

"Мы понимаем, насколько Матч звезд важен для Единой лиги ВТБ. Мы отпустим своих игроков в Сочи. Хочется, чтобы мероприятие прошло на хорошем уровне с участием всех лучших игроков", - заявил Ватутин.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля в Сочи.