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Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ включен в список важных событий Сочи

Спорт
19 января, 21:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Генеральный директор лиги Илона Корстин поблагодарила администрацию города за поддержку
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Илона Корстин

Илона Корстин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Администрация города Сочи включила Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в список важных событий города. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.

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"Во время нашей недавней поездки в Сочи в первую очередь мы посетили дворец спорта "Большой", там впервые монтировался баскетбольный паркет, проводились тесты различных температурных режимов. Делалось это для того, чтобы проверить в каком состоянии находится паркет и как он будет вести себя "на льду". Все тесты показали отличное состояние покрытия", - сказала Корстин.

"Кроме того, на арене устанавливали счетчики 24 секунд и адаптировали большое табло для баскетбольного оборудования", - добавила собеседница ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля. "Прошла встреча с администрацией города Сочи. Матч звезд Единой лиги ВТБ включен в список важных событий и администрация города и края во всем идет нам на встречу. Хочу выразить благодарность, такая поддержка очень важна при организации масштабного мероприятия", - подчеркнула Корстин.

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