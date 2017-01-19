"Спартак" потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Сочи"

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Сочи" со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Алексея Пепеляева (18-я минута), Игоря Игнатушкина (24), Андрея Костицына (36) и Игоря Левицкого (45). У проигравших отличился Константин Глазачев (12).
"Спартак" проиграл в восьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых. В сезоне-2013/14 "Спартак" установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд. Тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го.
В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 52 матчах 60 очков, "Сочи" с 77 очками после 51 игры идет девятым. От зоны плей-офф (восьмого места) "Спартак" отстает на 18 очков за восемь матчей до конца регулярного чемпионата.
В следующей игре "Спартак" 23 января примет московский ЦСКА, "Сочи" в тот же день сыграет дома с санкт- петербургским СКА.