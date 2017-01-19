ЦСКА обыграл "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецким "Бамбергом" со счетом 85:64 в домашнем матче Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, в его активе 26 очков.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед. "Бамберг" идет на 12-й позиции.

В следующем матче 24 января ЦСКА на выезде встретится с литовским "Жальгирисом", "Бамберг" 25 января примет испанский "Реал".