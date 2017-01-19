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"Йокерит" прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв СКА

Спорт
19 января, 22:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Санкт-петербургский клуб до этого не проигрывал на протяжении пяти встреч
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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Финский "Йокерит" одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (22-я минута), Оливер Лауридсен (23), Томми Хухтала (29, 47) и Пекка Йормакка (51). У проигравших голы на счету Ильи Ковальчука (6, 12) и Евгения Дадонова (35).

"Йокерит" прервал серию из пяти поражений, СКА до этого не проигрывал на протяжении пяти встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА лидирует, набрав 118 баллов после 51 игры. "Йокерит" занимает восьмое место, имея в активе 78 очков после 51 матча.

В следующем матче 23 января СКА на выезде встретится с "Сочи", "Йокерит" днем позже примет астанинский "Барыс".

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