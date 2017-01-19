Ковальчук назвал недопустимой игру СКА в обороне незадолго до плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Игра санкт- петербургского СКА в обороне в матче с финским "Йокеритом" была недопустимой, учитывая, что до начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) осталось провести всего девять матчей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий СКА Илья Ковальчук.

СКА на своем льду проиграл "Йокериту" со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода.

"Во втором периоде думали, что игра сделана. Допустили глупые ошибки в обороне, у соперника получилось несколько удачных бросков, и игра перевернулась. Через девять игр плей-офф, нельзя так играть в обороне. Если бы не наш вратарь, то счет был бы 3:10", - отметил Ковальчук.

В этой игре СКА установил командный рекорд КХЛ по количеству шайб в регулярном чемпионате - 217. Автором рекордной шайбы стал Ковальчук. "Не имеет значения, что я забросил. Команда проиграла", - сказал Ковальчук.

В следующем матче 23 января СКА на выезде встретится с "Сочи", "Йокерит" днем позже примет астанинский "Барыс".