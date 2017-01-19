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Тренер Ялонен: празднование Ковальчуком голов у скамейки ХК "Йокерит" вызвало вопросы

Спорт
19 января, 22:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, января. /ТАСС
Российский нападающий после обеих своих шайб в первом периоде подъезжал к скамейке финской команды, из-за чего у него возникала перепалка с Ялоненом
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Юкка Ялонен

Юкка Ялонен

© ИТАР-ТАСС/Сергей Метелица, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Празднование форвардом СКА Ильей Ковальчуком заброшенных шайб в ворота "Йокерита" у скамейки запасных соперника вызвало вопросы у тренеров и игроков финской команды. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер клуба из Хельсинки Юкка Ялонен.

"Йокерит" обыграл СКА со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После обеих своих шайб в первом периоде Ковальчук подъезжал к скамейке "Йокерита", из-за чего у него возникала перепалка с Ялоненом.

"Мы с Ильей ни о чем не говорили. Он праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало у нас вопросы", - прокомментировал ситуацию Ялонен.

"Я очень доволен и горжусь своей командой, - продолжил тренер финской команды. - Мы провели отличный матч и обыграли лучшую команду лиги. Очень хорошо, что команда продолжала бороться, проигрывая со счетом 0:2".

"Йокерит" одержал уже вторую победу над СКА в январе. "Здесь нет никакого секрета, - отметил Ялонен. - СКА не показывал лучшую игру, выходя на игру с нами. У нас же больше проблем с командами из нижней части таблицы".

"Йокерит" прервал серию из пяти поражений, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

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