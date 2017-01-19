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Знарок допустил, что у Коскинена перехлестывает чувство патриотизма в матчах с "Йокеритом"

Спорт
19 января, 22:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, января. /ТАСС
Главный тренер СКА также посетовал на плохую игру команды в обороне
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Олег Знарок

Олег Знарок

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок допустил, что финского вратаря его команды Микко Коскинена захлестывают патриотические чувства в играх с "Йокеритом" из Хельсинки. Об этом Знарок сказал на послематчевой пресс-конференции.

СКА проиграл "Йокериту" со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода. Коскинен отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

"Отвратительно играли в обороне, этим все и сказано. Перехлестывают ли Коскинена патриотические чувства в матчах с "Йокеритом"? Может быть. Если не победили, значит перехлестывают", - сказал Знарок.

"Обычно тренеры вратарей составляют график игр матчей для голкиперов, чтобы они готовились к конкретным встречам. Если, конечно, не форс-мажор", - добавил Знарок.

СКА до этого матча не проигрывал на протяжении пяти встреч. Команда продолжает лидировать в таблице Западной конференции.

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