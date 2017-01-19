Французский футболист Коре поедет на второй сбор "Локомотива"

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Французский футболист из чемпионата Литвы Александр Коре, находящийся на просмотре в московском "Локомотиве", поедет с командой на второй сбор. Об этом заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, чьи слова приводит пресс-служба клуба.
"Команда хорошо работает на сборе, проводит хорошие матчи, по которым можно делать определенные выводы, - сказал Семин. - В прошлом матче неплохо сыграл Коре, посмотрим его на втором сборе. И, конечно, надеемся на усиление состава".
Ранее стало известно, что Коре покинул тренировочный сбор московского "Локомотива", который проходит в испанской Эстепоне.
25-летний нападающий тренировался с "Локомотивом" с прошлой недели, в частности, приняв участие в контрольном матче с молодежным составом бременского "Вердера" (2:0), в котором он забил два мяча.
В четверг "Локомотив" провел очередной товарищеский матч, в котором уступил швейцарскому "Базелю" - 1:2.