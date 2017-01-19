Сборная Сенегала обыграла тунисцев в матче Кубка Африки по футболу

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу одержала победу над командой Зимбабве со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Голы на счету Садио Мане (9-я минута) и Анри Севе (13).

Ранее в группе B сборная Алжира проиграла команде Туниса со счетом 1:2. Сенегальцы набрали шесть очков и досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Второй идет команда Туниса (3), третьей - Алжира (1), последней - Зимбабве (1).

В следующем туре пройдут матчи Зимбабве - Тунис и Сенегал - Алжир. Обе встречи состоятся 23 января.

Турнир завершится 5 февраля.