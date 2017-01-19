Сборная Сенегала обыграла тунисцев в матче Кубка Африки по футболу

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу одержала победу над командой Зимбабве со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
Голы на счету Садио Мане (9-я минута) и Анри Севе (13).
Ранее в группе B сборная Алжира проиграла команде Туниса со счетом 1:2. Сенегальцы набрали шесть очков и досрочно вышли в четвертьфинал турнира. Второй идет команда Туниса (3), третьей - Алжира (1), последней - Зимбабве (1).
В следующем туре пройдут матчи Зимбабве - Тунис и Сенегал - Алжир. Обе встречи состоятся 23 января.
Турнир завершится 5 февраля.