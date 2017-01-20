"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Рома" крупно обыграла "Сампдорию" со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира. Таким образом, определились все участники стадии четвертьфинала Кубка Италии сезона-2016/17.

Голы забили Раджа Наингголан (39-я и 90-я минуты), Эдин Джеко (48) и Стефан Эль-Шаарави (61).

В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против "Чезены". В других матчах 1/4 финала встретятся "Наполи" и "Фиорентина" (24 января), "Ювентус" и "Милан" (25 января), а также "Интер" и "Лацио" (31 января).

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является "Ювентус", который 11 раз становился обладателем трофея. На счету "Ромы" девять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2008 году.