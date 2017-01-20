ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Барселона" победила "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта".
Единственный гол в матче забил с пенальти Неймар (21-я минута). Футболисты "Барселоны" победили в Сан-Себастьяне впервые с 5 мая 2007 года, когда благодаря голам Андреса Иньесты и Самюэля Это'о "Барселона" выиграла со счетом 2:0 в матче 33-го тура чемпионата Испании сезона-2006/07.
Ответная встреча состоится 26 января в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
"Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Всего же футболисты "Барселоны" участвовали в финальном матче Кубка страны 38 раз.