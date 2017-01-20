Игрок "Салавата Юлаева" Воробьев понимает, что ему рано переходить в клуб НХЛ

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Михаил Воробьев понимает, что ему пока рано начинать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер уфимской команды Игорь Захаркин.

В составе молодежной сборной России Воробьев стал бронзовым призером чемпионата мира, а также побил рекорд национальной сборной по голевым пасам (10 результативных передач). 20-летний хоккеист задрафтован клубом НХЛ "Филадельфия".

"Миша - умный мальчик, он сам понимает, что ему рано сейчас ехать в НХЛ. Он совершенно там не задержится в составе, а здесь есть шанс закрепиться. Он очень одаренный игрок, но ему надо работать над многими компонентами", - сказал Захаркин.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Воробьев провел 38 игр, отметился тремя голами и семью результативными передачами.