Игрок "Салавата Юлаева" Воробьев понимает, что ему рано переходить в клуб НХЛ

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УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Михаил Воробьев понимает, что ему пока рано начинать карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер уфимской команды Игорь Захаркин.
В составе молодежной сборной России Воробьев стал бронзовым призером чемпионата мира, а также побил рекорд национальной сборной по голевым пасам (10 результативных передач). 20-летний хоккеист задрафтован клубом НХЛ "Филадельфия".
"Миша - умный мальчик, он сам понимает, что ему рано сейчас ехать в НХЛ. Он совершенно там не задержится в составе, а здесь есть шанс закрепиться. Он очень одаренный игрок, но ему надо работать над многими компонентами", - сказал Захаркин.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Воробьев провел 38 игр, отметился тремя голами и семью результативными передачами.