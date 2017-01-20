Тренер "Салавата Юлаева" заявил, что ему приятно работать с такими талантами, как Капризов

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УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин в беседе с журналистами отметил, что ему доставляет удовольствие работа с такими талантливыми хоккеистами, как Кирилл Капризов.
Капризов, который задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", был капитаном молодежной сборной России на чемпионате мира, где российская команда стала обладательницей бронзовых медалей. В семи матчах он забросил девять шайб, отдал три результативные передачи и был признан лучшим нападающим турнира.
"С Кириллом я разговариваю постоянно. Я с каждым игроком так беседую, но не приглашаю в кабинет, поскольку это даст обратный эффект - будет дополнительное давление. Мне очень важно, чтобы у него быстрее прошел период реакклиматизации, и он уже говорит, что ему становится лучше", - сказал Захаркин.
"Кирилл в порядке - у него правильный стержень, он ведет себя правильно, играет с хорошими хоккеистами, пользуется уважением в команде. С такими ребятами работать в удовольствие. Мне вообще нравится работать с талантливыми хоккеистами, поскольку такие слова, как тактическая задача, для них не пустой звук, они еще и раскрываются дополнительным способом", - добавил специалист.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний нападающий провел 41 игру, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.