Самолет с хоккеистами "Авангарда" приземлился в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самолет с несколькими хоккеистами омского "Авангарда" и главным тренером команды Федором Канарейкиным приземлился в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба команды из Омска.

Представители "Авангарда" направлялись в Уфу на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"В Уфе плохая погода, поэтому самолет с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Федор Канарейкин и Евгений Медведев", - говорится в сообщении.

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея.