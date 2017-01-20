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Захаркин: хоккеист Закриссон был близок к переходу в уфимский "Салават Юлаев"

Спорт
20 января, 19:38 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Об интересе "Салавата Юлаева" к шведскому центральному нападающему сообщали СМИ, но в итоге на его место был приглашен игрок загребского "Медвешчака" Томаш Мертл
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УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский нападающий Патрик Закриссон был намерен продолжить карьеру в уфимском клубе Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев", но в последний момент отказался от перехода. Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимской команды Игорь Захаркин.

Об интересе "Салавата Юлаева" к шведскому центральному нападающему сообщали СМИ, но в итоге на его место был приглашен игрок загребского "Медвешчака" Томаш Мертл.

"Для меня загадка, почему в Уфу не приехал Закриссон. Я с ним персонально говорил, он был "на чемоданах", но почему- то не приехал сюда. Мне нужен центральный нападающий под Кирилла Капризова и Линуса Умарка, и Закриссон был идеальным вариантом для этого звена", - сказал Захаркин.

Закриссон является игроком швейцарского клуба "Лугано".

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