Известный боец ММА Джонсон подписал контракт с Fight Nights

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный американский боец ММА Тони Джонсон подписал контракт с российской организацией Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Fight Nights.

"Джонсон подписал контракт на четыре боя", - говорится в тексте пресс-релиза.

Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также боец за свою карьеру выигрывал у таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. Всего в активе Джонсона десять побед и три поражения в ММА.