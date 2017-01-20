Известный боец ММА Джонсон подписал контракт с Fight Nights

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный американский боец ММА Тони Джонсон подписал контракт с российской организацией Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Fight Nights.
"Джонсон подписал контракт на четыре боя", - говорится в тексте пресс-релиза.
Тони Джонсон известен в России победой над Александром Волковым. Также боец за свою карьеру выигрывал у таких спортсменов, как Кенни Гарнер, Деррик Льюис и Тим Сильвия. Всего в активе Джонсона десять побед и три поражения в ММА.