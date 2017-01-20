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Боккетти: уехать играть в футбол в Китай - значит проявить неуважение к своей карьере

Спорт
20 января, 19:52 UTC+3 АБУ-ДАБИ корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Переезд в китайский чемпионат аргентинского нападающего Карлоса Тевеса - футбольное событие, которое потрясло защитника "Спартака" в 2016 году больше всего
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Сальваторе Боккетти

Сальваторе Боккетти

© Александр Демьянчук/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает, что футболисты, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере. Об этом 30-летний игрок заявил ТАСС.

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"Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет", - сказал Боккетти.

Переезд в китайский чемпионат аргентинского нападающего Карлоса Тевеса - футбольное событие, которое потрясло Боккетти в 2016 году больше всего. "С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой- нибудь страны", - сказал игрок "Спартака".

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, в декабре подписав контракт с китайским клубом "Шанхай Шеньхуа". По данным британской газеты Daily Mail, теперь его зарплата составляет 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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