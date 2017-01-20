РФС обязал тренера Скрипченко выплатить "Уралу" компенсацию за разрыв контракта

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала белорусского тренера Вадима Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу" за досрочный разрыв контракта с екатеринбургским клубом. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Скрипченко возглавил "Урал" в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с "Тереком" (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских "Крыльев Советов". Президент "Урала" Григорий Иванов, недовольный поведением специалиста, заявил, что клуб будет требовать с тренера через РФС причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.
"Удовлетворить заявление "Урала" в отношении тренера Скрипченко о выплате компенсации за досрочное расторжение трудового договора в полном объеме. Обязать Скрипченко выплатить "Уралу" компенсацию за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин и проценты за задержку выплаты. Оставить без рассмотрения встречные требования тренера по футболу Скрипченко в отношении "Урала" о выплате задолженности по трудовому договору", - говорится в сообщении.
Кроме того, палата по разрешению споров обязала краснодарский клуб "Кубань" выплатить долги четырем тренерам, среди которых бывший и. о. главного тренера Игорь Осинькин.