Чернышенко: "Медвешчак" закончит текущий сезон, но в будущем КХЛ ждут изменения

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Загребский "Медвешчак" закончит выступление в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но в будущем лига претерпит изменения. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В декабре сообщалось о задолженности по зарплате клуба перед игроками. В январе директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич сообщил, что вопрос об участии "Медвешчака" в следующем сезоне КХЛ определится в конце февраля или начале марта.

"Давайте дождемся окончания сезона. Думаю, "Медвешчак" обязательно доиграет этот сезон в соответствии с теми обязательствами, которые клуб на себя брал перед лигой, а в следующем сезоне посмотрим. Но, думаю, в будущем лигу ждут изменения", - сказал Чернышенко.

"Медвешчак" выступает в КХЛ с сезона-2013/14. На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 52 матчей. До вступления в КХЛ "Медвешчак" выступал в Австрийской хоккейной лиге, где также играют клубы из разных стран.