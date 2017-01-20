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Чернышенко: "Медвешчак" закончит текущий сезон, но в будущем КХЛ ждут изменения

Спорт
20 января, 20:09 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее сообщалось, что хорватский клуб может покинуть КХЛ по окончании сезона
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Загребский "Медвешчак" закончит выступление в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но в будущем лига претерпит изменения. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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В декабре сообщалось о задолженности по зарплате клуба перед игроками. В январе директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич сообщил, что вопрос об участии "Медвешчака" в следующем сезоне КХЛ определится в конце февраля или начале марта.

"Давайте дождемся окончания сезона. Думаю, "Медвешчак" обязательно доиграет этот сезон в соответствии с теми обязательствами, которые клуб на себя брал перед лигой, а в следующем сезоне посмотрим. Но, думаю, в будущем лигу ждут изменения", - сказал Чернышенко.

"Медвешчак" выступает в КХЛ с сезона-2013/14. На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 52 матчей. До вступления в КХЛ "Медвешчак" выступал в Австрийской хоккейной лиге, где также играют клубы из разных стран.

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