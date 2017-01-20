Приморье сделает заявку, чтобы сборная России по хоккею готовилась к ОИ-2018 в регионе

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Приморский край сделает заявку на то, чтобы сборная России по хоккею готовилась в регионе к Олимпийским играм 2018 года. Об этом журналистам заявил губернатор региона Владимир Миклушевский.

"Приморье будет делать заявку для того, чтобы сборная России по хоккею готовилась у нас к Олимпиаде", - сказал Миклушевский.

"Логика в этом сесть - по климатическим условиям Приморский край наиболее близок к тем условиям, которые есть в Южной Корее. Ну и с точки зрения расстояния - из российских городов мы находимся к Южной Корее ближе всех", - добавил он.

Зимние Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане.