Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этап КМ в Антерсельве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стал известен состав мужской сборной России по биатлону, который примет участие в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В субботней гонке выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Эстафета начнется в 17:15 мск.