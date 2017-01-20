Известный в прошлом арбитр Коллина возглавил департамент судейства ФИФА

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил департамент судейства Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

Pierluigi Collina nominato presidente della Commissione Arbitri della #FIFA @fifamedia @UEFAcom_it @Coninews https://t.co/HjQVaulgXW pic.twitter.com/Pr9WV9qj1f — FIGC (@FIGC) January 20, 2017

В настоящее время Коллина также занимает должность старшего офицера Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства.

"Новое престижное назначение для Пьерлуиджи Коллины, он был назначен главой судейского комитета ФИФА и займет место испанца Анхеля Марии Вильяра", - говорится в сообщении.

Коллина шесть раз признавался лучшим футбольным арбитром мира (с 1998 по 2003 год) и семь раз лучшим судьей итальянской серии А.