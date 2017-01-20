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Известный в прошлом арбитр Коллина возглавил департамент судейства ФИФА

Спорт
20 января, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
В настоящее время Коллина также занимает должность старшего офицера УЕФА по вопросам судейства
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Пьерлуиджи Коллина

Пьерлуиджи Коллина

© AP Photo/Luca Bruno

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил департамент судейства Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

В настоящее время Коллина также занимает должность старшего офицера Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства.

"Новое престижное назначение для Пьерлуиджи Коллины, он был назначен главой судейского комитета ФИФА и займет место испанца Анхеля Марии Вильяра", - говорится в сообщении.

Коллина шесть раз признавался лучшим футбольным арбитром мира (с 1998 по 2003 год) и семь раз лучшим судьей итальянской серии А.

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