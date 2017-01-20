КХЛ подпишет контракт с городом-организатором Недели хоккея 2018 года в мае

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подпишет контракт с городом, который будет проводить Неделю хоккея 2018 года, в мае. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Нынешняя Неделя хоккея проходит в Уфе.

"В соответствии с практикой прошлых лет к маю мы должны подписать контракт с городом, который будет проводить следующую Неделю звезд хоккея. Думаю, впереди у нас месяца два-три на серьезную оценку, - сказал Чернышенко. - Первые презентации вы сегодня увидели, дальше будет очень серьезная техническая, юридическая и финансовая работа".

"Нынешний сезон - это сезон для экспериментов, здесь в плане формата звездных мероприятий мы будем ориентироваться на мнение болельщиков и СМИ. Финансовые показатели Недели хоккея не буду озвучивать, но скажу, что мероприятие для лиги является прибыльным", - добавил он.