КХЛ подпишет контракт с городом-организатором Недели хоккея 2018 года в мае

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УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подпишет контракт с городом, который будет проводить Неделю хоккея 2018 года, в мае. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Нынешняя Неделя хоккея проходит в Уфе.
"В соответствии с практикой прошлых лет к маю мы должны подписать контракт с городом, который будет проводить следующую Неделю звезд хоккея. Думаю, впереди у нас месяца два-три на серьезную оценку, - сказал Чернышенко. - Первые презентации вы сегодня увидели, дальше будет очень серьезная техническая, юридическая и финансовая работа".
"Нынешний сезон - это сезон для экспериментов, здесь в плане формата звездных мероприятий мы будем ориентироваться на мнение болельщиков и СМИ. Финансовые показатели Недели хоккея не буду озвучивать, но скажу, что мероприятие для лиги является прибыльным", - добавил он.