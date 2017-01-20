Фазель: НХЛ может ответить по поводу участия игроков лиги на ОИ в феврале

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может ответить по поводу участия игроков лиги на Олимпийских играх 2018 года в феврале. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Вопрос все еще обсуждается. Ответ, скорее всего, будет в феврале. Обсуждение с НХЛ и профсоюзом игроков лиги еще идет", - сказал Фазель.

Игроки НХЛ участвовали на последних пяти Олимпиадах - с 1998 года.