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Фазель: НХЛ может ответить по поводу участия игроков лиги на ОИ в феврале

Спорт
20 января, 21:00 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам главы IIHF, обсуждение с НХЛ и профсоюзов лиги по этому вопросу еще продолжается
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Рене Фазель

Рене Фазель

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может ответить по поводу участия игроков лиги на Олимпийских играх 2018 года в феврале. Об этом журналистам сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Вопрос все еще обсуждается. Ответ, скорее всего, будет в феврале. Обсуждение с НХЛ и профсоюзом игроков лиги еще идет", - сказал Фазель.

Игроки НХЛ участвовали на последних пяти Олимпиадах - с 1998 года.

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