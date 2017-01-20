Хоккейная арена может быть построена в Приморье на острове Русский

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УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Приморского края может построить хоккейную арену во Владивостоке на острове Русский, учитывая высокую среднюю заполняемость нынешней хоккейной "Фетисов-Арены". Об этом сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский "Адмирал" выступает в лиге с сезоне-2013/14.
"Я глубоко не погружен в финансовые успехи клуба, но мы действительно окупаемся. Причина в этом - любовь к хоккею. В первом сезоне средняя заполняемость арены составляла 99 процентов, а в этом сезоне, как мне сказали, она вторая в КХЛ, - сказал Миклушевский. - Мы подумали по поводу строительства более вместительной арены, один из вариантов - строительство дворца на острове Русский".
"Нынешняя арена соответствует запросам - там больше шести тысяч мест. Кроме того, будет поставлена еще одна трибуна на месте сцены, которая увеличит количество мест, хотя она будет немного наезжать на лед", - добавил Миклушевский.