Хоккейная арена может быть построена в Приморье на острове Русский

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Приморского края может построить хоккейную арену во Владивостоке на острове Русский, учитывая высокую среднюю заполняемость нынешней хоккейной "Фетисов-Арены". Об этом сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский "Адмирал" выступает в лиге с сезоне-2013/14.

"Я глубоко не погружен в финансовые успехи клуба, но мы действительно окупаемся. Причина в этом - любовь к хоккею. В первом сезоне средняя заполняемость арены составляла 99 процентов, а в этом сезоне, как мне сказали, она вторая в КХЛ, - сказал Миклушевский. - Мы подумали по поводу строительства более вместительной арены, один из вариантов - строительство дворца на острове Русский".

"Нынешняя арена соответствует запросам - там больше шести тысяч мест. Кроме того, будет поставлена еще одна трибуна на месте сцены, которая увеличит количество мест, хотя она будет немного наезжать на лед", - добавил Миклушевский.