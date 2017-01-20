Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккейная арена может быть построена в Приморье на острове Русский

Спорт
20 января, 21:14 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, еще одна трибуна будет построена на территории нынешнего стадиона - "Фетисов-Арены"
Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Приморского края может построить хоккейную арену во Владивостоке на острове Русский, учитывая высокую среднюю заполняемость нынешней хоккейной "Фетисов-Арены". Об этом сообщил журналистам губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) владивостокский "Адмирал" выступает в лиге с сезоне-2013/14.

"Я глубоко не погружен в финансовые успехи клуба, но мы действительно окупаемся. Причина в этом - любовь к хоккею. В первом сезоне средняя заполняемость арены составляла 99 процентов, а в этом сезоне, как мне сказали, она вторая в КХЛ, - сказал Миклушевский. - Мы подумали по поводу строительства более вместительной арены, один из вариантов - строительство дворца на острове Русский".

"Нынешняя арена соответствует запросам - там больше шести тысяч мест. Кроме того, будет поставлена еще одна трибуна на месте сцены, которая увеличит количество мест, хотя она будет немного наезжать на лед", - добавил Миклушевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
2
Трамп позволил Мэттису стать шефом Пентагона
3
Трамп поблагодарил Клинтон за посещение церемонии инаугурации
4
Шувалов не увидел "ужаса" на форуме в Давосе
5
Инаугурация Дональда Трампа. Онлайн
6
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
7
Лукашенко напомнил правительству о задачах по поиску альтернативы российской нефти
Темы дня
Реклама