"Беларусь 5": известный футболист Глеб может перейти в "Оренбург"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Белорусский футболист Александр Глеб, известный по выступлениям за английский "Арсенал" и испанскую "Барселону", может перейти в российский "Оренбург". Об этом сообщает телеканал "Беларусь 5".

В услугах 35-летнего полузащитника также заинтересованы клубы из Турции.

Глеб выступает за борисовский БАТЭ, в составе которого стал чемпионом Белоруссии прошедшего сезона.