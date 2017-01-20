Джеррард вернулся в "Ливерпуль" в качестве тренера академии клуба

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стивен Джеррард вернулся в английский "Ливерпуль" в качестве тренера академии клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

"Такое чувство, что круг замыкается, ведь я возвращаюсь в то место, где все началось, - заявил 36-летний Джеррард. - Однако, это решение основано не на эмоциях, я могу внести свой вклад в "Ливерпуль". Я не думаю, что мне нужно объяснять, что этот футбольный клуб значит для меня. Но когда встал вопрос о возвращении, я хотел убедиться, что это будет существенная роль, в которой я могу реально помочь клубу".

"Это дает мне прекрасную возможность учиться и развиваться в качестве тренера, и в то же время предлагать свои знания, идеи и опыт молодым игрокам на важном этапе их развития", - добавил 36-летний специалист, который приступит к своим обязанностям в феврале.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год и провел за клуб во всех турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 голевых передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды - Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Объявил о завершении карьеры игрока в ноябре прошлого года. Последним клубом англичанина был американский "Лос-Анджелес Гэлакси".