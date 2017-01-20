Панарин научил партнера по "Чикаго" Кита песне "Гоп-стоп"

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Данкан Кит на русском языке спел песню Александра Розенбаума "Гоп-стоп". Видео с поющим Китом на своей странице в Instagram выложил партнер канадца по команде россиянин Артемий Панарин.
"Канадский Розенбаум", - написал 25-летний Панарин в описании к видео.
33-летний Кит является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады, также в его активе три Кубка Стэнли. Дважды НХЛ признавала его лучшим защитником лиги. Панарин выступает за "Чикаго" с 2015 года.
Канадский #розенбаум Canadian #singer @dk_2_