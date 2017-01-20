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УНИКС уступил "Дарюшшафаке" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
20 января, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 64:71
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС уступил турецкой "Дарюшшафаке" со счетом 64:71 в гостевом матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал защитник Кит Лэнгфорд (16 очков).

УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе семь побед после 18 матчей. "Дарюшшафака" располагается на 8-й строчке.

В следующем матче 24 января УНИКС примет на своей площадке турецкий "Фенербахче", "Дарюшшафака" днем позже проведет выездной матч с другим турецким клубом "Анадолу Эфес".

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