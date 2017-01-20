УНИКС уступил "Дарюшшафаке" в матче баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС уступил турецкой "Дарюшшафаке" со счетом 64:71 в гостевом матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком в составе российской команды стал защитник Кит Лэнгфорд (16 очков).
УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе семь побед после 18 матчей. "Дарюшшафака" располагается на 8-й строчке.
В следующем матче 24 января УНИКС примет на своей площадке турецкий "Фенербахче", "Дарюшшафака" днем позже проведет выездной матч с другим турецким клубом "Анадолу Эфес".