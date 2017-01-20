Карякин сыграл вничью с украинцем Эльяновым на шахматном супертурнире в Нидерландах

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым в матче шестого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Другой россиянин Ян Непомнящий проиграл Анишу Гири (Нидерланды), Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с голландцем Люком ван Вели. Также вничью завершились партии Башкаран Адхибан (Индия) - Уэсли Со (США), Магнус Карлсен (Норвегия) - Левон Аронян (Армения), Пентала Харикришна (Индия) - Радослав Войташек (Польша). Китаец Вэй И был сильнее Рихарда Раппорта из Венгрии.
После шести туров лидирует Со - 4,5 очка. Далее идут Эльянов и Карлсен (по 4), Аронян, Гири, Вэй И (3,5), Харикришна, Карякин, Войташек, Андрейкин (3), Адхибан (2,5), Непомнящий (2), Раппорт (1,5), ван Вели (1).
Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.
Турнир завершится 29 января.