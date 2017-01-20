Мозякин: такого хоккеиста, как Александр Радулов, в отечественном хоккее не хватает

Игроки "Сборной Запада" Александр Радулов (на втором плане) и "Сборной Востока" Сергей Мозякин (на первом плане) в восьмом матче звезд Континентальной хоккейной лиги в январе 2016 года © Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин признался, что в отечественном хоккее не хватает такого игрока, как Александр Радулов. Об этом он рассказал журналистам.

Нынешним летом Радулов перешел из ЦСКА, где у него закончился контракт, в клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль". Мозякин играл против команд Радулова в финалах Кубка Гагарина в 2011 и 2016 годах.

"Я проиграл ему с "Атлантом" в Уфе. Потом напомнил ему об этом в финале прошлого года - он об этом знал. Я все помню, - сказал Мозякин. - Такого игрока нам не хватает".

Клюшка и шайба с последнего рекорда никуда не делись

Двукратный обладатель Кубка Гагарина вспомнил, что не мог проиграть ЦСКА, поскольку был вдвойне настроен против своей бывшей команды. "С "Левом" (в 2014 году) получился первый победный финал: я знал до этого горечь поражения и хотел выиграть во что бы то ни было. Доволен, что играл с "Левом", поскольку команда играющая, и для нас это хорошо. С ЦСКА я тоже не мог проиграть. Вдвойне был настроен, поскольку против них играл", - отметил он.

В нынешнем сезоне Мозякин побил ряд рекордов, связанных с результативностью. В сентябре прошлого года он установил новый рекорд в отечественном хоккее по количеству голов, превзойдя достижение Бориса Михайлова (429 шайб), а середине января побил рекорд Стива Мозеса по количеству шайб в одном сезоне КХЛ.

"Клюшка и шайба после последнего рекорда никуда не делись. Все хранится, я все помню, ничего не забываю. Все голы не помню, а последние - помню. Как обычно, перед рекордом у меня какое-то затишье бывает, все куда-то уходит", - отметил он.

В ЦСКА прошел школу Тихонова

По словам форварда, все команды, за которые он выступал в текущей карьере, дороги для него.

"На высшем уровне у меня было три команды и одна в Ярославле, давшая мне школу. В ЦСКА я начал, прошел школу у Виктора Васильевича Тихонова, которую я не знаю, где можно было еще взять. Потом я остановился в "Атланте" на пять лет с такими болельщиками, командой, руководством. И к самому главному - Кубку Гагарина - я пришел с "Металлургом".

Мозякин известен тем, что редко дает интервью после матчей. Не общался он с прессой и после победного для "Металлурга" финала с ЦСКА. "Иногда устаешь, а иногда не хочется никого видеть", - отметил он.

Форвард не стал говорить, с кем из центральных нападающих ему было играть комфортнее.

"Я бы не хотел никого обижать: у меня было много центральных нападающих. Тяжело кого-то называть, чтобы кого- то не обидеть. Со всеми я играл комфортно. С Разиным много очков набирал. Понятно, что мы хорошо так сыгрались с Коваржем (форвард "Металлурга" - прим. ТАСС). Со всеми играть максимум два года, а с ним уже четвертый-пятый год", - подчеркнул он.