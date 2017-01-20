Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной Белоруссии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские футбольные специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин являются кандидатами на пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщает издание "Прессбол" со ссылкой на телеканал "Беларусь 5".

Предыдущий наставник сборной Белоруссии Александр Хацкевич был отправлен в отставку в начале декабря. Сборная Белоруссии идет на пятом месте в отборочной группе A чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. После четырех матчей в активе команды два очка.

48-летний Писарев ранее занимал пост старшего тренера молодежной сборной России. С 2010 по 2015 год он также возглавлял спортивный департамент Российского футбольного союза (РФС). Летом 2015 года специалист покинул "молодежку", но вернулся в нее после ухода Дмитрия Хомухи, тренировавшего команду с августа по ноябрь 2015 года.

С 2002 по 2012 год Бородюк входил в тренерский штаб сборной России, также провел два товарищеских матча на правах исполняющего обязанности наставника национальной команды. Последним местом работы 54-летнего специалиста был казахстанский "Кайрат".

Карпин ранее был главным тренером московского "Спартака", с которым дважды стал серебряным призером чемпионата России. В прошлом году 47-летний специалист работал экспертом на российском спортивном телеканале.