Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

Игроки "Сборной Запада" и "Сборной Востока" после восьмого матча звезд КХЛ на арене "ВТБ Ледовый дворец" в январе 2016 года © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Звездный уик-энд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет в ближайшие два дня в Уфе. В субботу состоятся увлекательные конкурсы "Мастер-шоу", на следующий день запланирован Матч звезд в новом формате с участием четырех команд.

Мероприятия в столице Башкирии пройдут в рамках Недели хоккея, которая открылась в понедельник матчем за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 17-19 января прошел международный турнир за Кубок континента по следж-хоккею, завершившийся победой подмосковного "Феникса", а в четверг состоялся первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги.

В субботу на "Уфа-Арене" уже в 12:30 начнет работу фан-зона, где любители хоккея могут принять участие в различных конкурсах, купить атрибутику, а также получить автограф у участников звездного уик-энда. В 14:30 мск стартует "Мастер-шоу", где запланированы традиционные конкурсы - на самый эффектный буллит, мощный бросок, быстрый круг на скорость, эстафета и другие.

В воскресенье фан-зона откроется в 13:30 мск, а в 15:30 начнется Матч звезд. В нем примут участие четыре команды, представляющие все дивизионы КХЛ. Возглавили команды как работающие в КХЛ специалисты, так и телекомментаторы и эксперты. Тренерами команды дивизиона Боброва стали Олег Знарок (СКА) и Сергей Гимаев, дивизиона Тарасова - Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) и Денис Казанский, дивизиона Харламова - Илья Воробьев ("Металлург" Магнитогорск) и Александр Гуськов, дивизиона Чернышева - Федор Канарейкин ("Авангард") и Алексей Бадюков.

Команды выбирали в три этапа

Первые пятерки команд были выбраны голосованием на сайте КХЛ, вторые выбрали журналисты ведущих СМИ, окончательные составы были сформированы лигой 13 января. В Матче звезд примут участие четыре хоккеиста из МХЛ - нападающий клуба "СКА-Серебряные львы" Андрей Алтыбармакян, его коллеги по амплуа Павел Подлубошнов ("Красная Армия") и Антон Ковалев ("Омские Ястребы"), а также защитник Кирилл Цулыгин ("Толпар").

Команды будут играть в формате "четыре на четыре". В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал. Откроет Матч звезд встреча команд Восточной конференции - дивизионов Харламова и Чернышева.

Арбитрами назначены Юрий Цыплаков и Роман Гофман (главные), Константин Горденко и Станислав Раминг (линейные). Матч будет транслироваться в формате виртуальной реальности (360 градусов) на официальном сайте Недели хоккея и канале КХЛ в YouTube.

Матч звезд КХЛ пройдет в девятый раз. Первый матч состоялся 10 января 2009 года на площадке, установленной на Красной площади. Команда Алексея Яшина, составленная из российских звезд, со счетом 6:7 уступила легионерам во главе с Яромиром Ягром. Первый Матч звезд российского хоккея прошел в 1999 году в Новокузнецке, в 2001 году перед матчем в Ярославле был впервые проведен конкурс "Мастер- шоу".