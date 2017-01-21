Сборная Марроко обыграла команду Того в матче Кубка Африки по футболу

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Марокко обыграла команду Того со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
В составе победителей мячи забили Азиз Бухаддуз (14-я минута), Ромес Сес (21), Юссеф Эн-Несири (72). У проигравших отличился Матье Доссеви (5).
Ранее в группе С сборные Демократической республики Конго и Кот-д'Ивауара сыграли вничью со счетом 2:2. В турнирной таблице группы лидирует команда ДР Конго (4 очка), далее идут сборные Марокко (3), Кот-д'Ивауара (2) и Того (1).
В следующем туре пройдут матчи Того - Конго, Марокко - Кот-д'Ивауар.
Турнир завершится 5 февраля.