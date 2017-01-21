Мамиашвили: телеканал ARD вновь вышел за рамки моральных и этических норм

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Немецкий телеканала ARD, снявший новый фильм о допинговых нарушениях в российском спорте, вновь вышел за рамки спортивных, моральных и этических норм. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее журналист телеканала Хайо Зеппельт в своем Twitter написал, что 22 января канал покажет новый фильм о допинге. Главным героем картины станет российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

"Надо отбросить иллюзии и ответить на один вопрос: "Зачем это делается?". Мы обеими руками за искоренение допинга, мы объективно много сделали для этого, начиная от создания комиссии Смирнова (Независимая общественная антидопинговая комиссия. - Прим. ТАСС) и заканчивая уголовной ответственностью и тотальной разъяснительной работой. Очередной фильм - это выход за рамки спортивных, этических и моральных норм. Понятно, что надо выявлять людей, которые склоняли (к употреблению допинга), но это явная попытка, целая стратегическая позиция, с которой надо бороться", - сказал Мамиашвили.

В декабре 2014 года ARD выпустил фильм, в котором утверждалось, что российские легкоатлеты принимали допинг. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. После публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена легкоатлетка Кристина Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией WADA расследования Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.