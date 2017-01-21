Тренировка в "Салавате" помогла Лисину выиграть конкурс на скорость

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УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пятничная тренировка в составе "Салавата Юлаева" помогла хоккеисту Энверу Лисину выиграть конкурс на скорость. Об этом он рассказал журналистам.
Форвард "Салавата Юлаева", выступающий в команде дивизиона Чернышева, стал победителем конкурса в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги с результатом 12,450 секунды, установив рекорд соревнований.
"Надо было настроиться и выложиться. Была одна попытка выложиться и не упасть на виражах, - сказал Лисин. - На тренировке "Салавата" мы бегали - это немного помогло, было преимущество, так как все остальные отдыхали".
По словам Лисина, никто из хоккеистов не хочет бить буллиты на "Мастер-шоу". "Это такой конкурс, на котором ты не знаешь, что делать, и никто не привык делать из этого шоу. Все хотят бегать", - отметил он.
Лисин был приглашен на Матч звезд вместо травмированного Владимира Соботки из "Авангарда".
Нападающий ЦСКА и сборной дивизиона Тарасова Иван Телегин заявил, что ему было не стыдно проиграть Лисину.
Форвард занял в конкурсе второе место, показав результат - 12,839.
"У меня на последнем повороте конек вылетел, но главное, что не упал. Я знал, что Лисин хорошо бежит - ему проиграть не стыдно, - сказал он. - Лисин именно катит хорошо, поэтому он выиграл. У нас в ЦСКА все быстро бегают".