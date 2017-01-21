Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование против четырех белорусских гребцов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Французское антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении четверых белорусских гребцов - Александра и Андрея Богдановичей, Дмитрия Хильченко и Александра Лепешко, подозреваемых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

WADA заявило о наличии запрещенного вещества мельдония в допинг-пробах мужской сборной страны по гребле на байдарках и каноэ 30 июня прошлого года, после чего французское агентство инициировало расследование, которое не подтвердило вину указанных спортсменов. Таким образом, агентство продолжает расследование только против одного белорусского гребца Максима Петрова.