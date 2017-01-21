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Liberty Media объявит о закрытии сделки по покупке "Формулы-1" на следующей неделе

Спорт
21 января, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Сообщается, что новое руководство не намерено оставлять Берни Экклстоуна у власти, предложив ему символическую должность пожизненного президента
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© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американская корпорация Liberty Media объявит о закрытии сделки по покупке чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в начале следующей недели. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Liberty Media в сентябре 2016 года выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера "Формулы-1" CVC Capital. Владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун. Ранее сообщалось, что сделка должна быть закрыта до конца первого квартала 2017 года.

Sky News отмечает, что новое руководство не намерено оставлять 86-летнего генерального промоутера чемпионата Берни Экклстоуна у власти, предложив ему символическую должность пожизненного президента.

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В прошлом году британец заявлял, что Liberty Media предложила ему новый трехлетний контракт, однако осенью появилась информация, что Мэлоун в срочном порядке ищет замену Экклстоуну.

Коммерческой частью "Формулы-1" займется бывший глава ESPN Шон Брэтчс, а руководить спортивной частью будет бывший начальник команды "Мерседес" Росс Браун.

Экклстоун руководит "Формулой-1" с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.

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